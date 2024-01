Neues Konzept in Kalkar Kinder erobern Appeldorns neuen Spielplatz

Bei minus drei Grad nahmen ihn zur Eröffnung die Kindergartenkinder des Familienzentrums „St. Lambertus“ am Dienstag in Beschlag. Geschützt durch dicke Jacken, Mützen und Handschuhe erstürmten sie Kletterspinne, Schaukeln und Wippe. Und fanden es dabei offenbar längst nicht so kalt wie ihre Eltern, die Vertreter der Verwaltung, der ausführenden Firma und der Vereine.