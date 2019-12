Kalkar : Kalkars neue Internetpräsenz heißt: www.katholisch-kalkar.de

So sieht sie aus, die neue Website. Foto: Pfarre

Kalkar Die beiden Webmaster haben „meisterliche“ Arbeit geleistet, gerade im Endspurt vor dem Ersten Advent: Mit Beginn des neuen Kirchenjahres haben die katholischen Kalkarer Gemeinden eine endgerätefähige neue Internetpräsenz.

Das war Auftrag aus dem gemeinsamen Pastoralplan der beiden Pfarrgemeinden St. Clemens und Heilig Geist. Und die vielen Unterseiten der neuen Website offenbaren das Leben an neun Kirchstandorten, sieben Kindertagesstätten, fünf Schulen, sechs Senioreneinrichtungen, sieben Pfarrheimen, sechs Büchereien und vielen, vielen aktiven Gruppen, Vereinen und Initiativen. Der „Umzug“ aus den früher eigenständigen und im Outfit veralteten Homepages der beiden Pfarrgemeinden ist mit vielen Optimierungen inhaltlich und äußerlich als sehr gelungen zu bezeichnen und erntet bei den ersten Leserinnen und Lesern hohes Lob. Wann also 2020 Erstkommunionfeiern wo sind, wie man Räume in welchem Pfarrheim reserviert oder wer Ansprechpartner für Interessierte in den vielen Gruppen ist, findet man nun klar dargestellt.

Wichtig war der Arbeitsgruppe am Jahresanfang die Arbeit am Layout: Die Kalkarer Neun-Kirchen-Skyline wird von den beiden Pfarrkirchen St. Nicolai Kalkar und St. Clemens Wissel dominiert. Die Grundfarben sind rot für den Heiligen Geist in Sachen Feuer und Liebe sowie blau in Sachen Rhein, Wasser, Taufe und Himmel. Entsprechend dem Motto des Pastoralplans „Der Mensch im Zentrum“ entwickelte sich das Leitwort der Internetpräsenz mit einer doppelten Stoßrichtung: „Gemeinsam mit Dir“ ermuntert die Menschen Kalkars, auf der Suche nach Mitstreitern zu bleiben und Gott um seine Mitwirkung immer wieder anzugehen. So ist das „Dir“ dort sowohl auf den Leser der Internetseiten hin zu lesen wie auch auf Gott im Zusammenarbeiten der Menschen als Mitarbeiter in seiner guten Welt.

Damit liest sich das Gesamte wie ein Handbuch über das Leben der beiden Pfarreien und birgt viele Möglichkeiten der Information über geistliche Dinge. So gibt es viele Erläuterungen zu den Grundlagen des Betens und der Sakramente unter „Spiritualität und Sakramente“. Die täglichen Messtexte gibt es z.B. in einem Link zum Schott-Messbuch. Der caritative Bereich ist ganz rechts abrufbar mit sowohl den ehrenamtlichen Gruppen und Ansprechpartnern wie auch über den Verband und seine Fachdienste. Die größte Ambition war die Seite Gruppen und Vereine, die immer noch nicht alles auflistet und alles Kirchenmusikalische in seiner großen Bandbreite in die Spalte „Gottesdienste und Kirchenmusik“ verlegen musste. Dort sind die Kirchorte mit ihren Regelzeiten und Anfahrmöglichkeiten dargestellt und erläutert sowie die vielen Dienste der Liturgie in der Kirchenmusik und der Gottesdienstgestaltung. Für Besucher sind unter „Kirchen und Einrichtungen“ gerade die beiden Pfarrkirchen St. Nicolai und St. Clemens mit vielen Informationen und Zugangsdaten ausgestattet. Aber auch zu den Pfarrbüros, den Pfarrheimen, den Kindertagesstätten, Büchereien, Seniorenheimen, der Familienbildungsstätte und den Friedhöfen gibt es dort Infos. In der Adventszeit steht natürlich unter „Aktuelles und Termine“ eine große Liste der Aktivitäten der Orte und Gruppen. Die beiden Pfarreien haben mit dem jeweiligen Weihnachtspfarrbrief vieles für die kommenden Wochen und das Jahr 2020 in den Blick genommen. Das Stöbern auf der neuen Internetseite macht Lust auf Mitmachen in St. Clemens und Heilig Geist.

(rp)