Charity-Event So emotional war Kalkar on Wheels in diesem Jahr

Man hörte sie schon von weither: 100 Lkw bahnten sich am Samstag hupend ihren Weg zum Wunderland Kalkar. Das Hupen ertönte zu Ehren der kleinen Beifahrer. Denn diese Lkw haben an der Benefizveranstaltung „Wunderland Kalkar on Wheels“ (WKOW) teilgenommen, und in den Trucks saßen nicht nur die Fahrer, sondern auch schwer erkrankte Kinder.