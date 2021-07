Kalkar : Mit Skateboard in die Sommerferien

Mit Skateboard in die Sommerferien

Die Teilnehmer des Skateboard-Workshops in Kooperation mit der Stadt Kalkar.

KALKAR Bei einem zweitätigen Workshop in Kalkar lernten die jungen Teilnehmer grundlegende Fertigkeiten und auch ein paar einfache Tricks.

(RP) Wuselig war es in diesen Tagen auf dem Streetball Platz in Kalkar: Rollende Räder, heiße Tricks, hinfallen, aufstehen und wieder neu versuchen: Das macht den Skateboard-Workshop aus. In Kooperation mit der Stadt Kalkar, dem Energieunternehmen Westenergie und der Organisation skate-aid aus Münster, fand der zweitägige Workshop für Kinder und Jugendliche unter Federführung von echten Profis statt.