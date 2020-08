Schule in Kalkar : Smartboards statt Kreidetafeln – Josef-Lörks-Grundschule zieht um

Kalkar Mit Beginn des neuen Schuljahres ziehen die 265 Schüler der Josef-Lörks-Grundschule Kalkar um. Das neue Domizil befindet sich gleich gegenüber dem alten Standort am Schulzentrum „Am Bollwerk“. Bei einem Rundgang mit Schulleiterin Sigrid Lenders, der Bürgermeisterin der Stadt Kalkar, Britta Schulz und dem Öffentlichkeitsreferenten Harald Münzner wurde die grundsanierte, neugestaltete Grundschule der Öffentlichkeit vorgestellt.

Ehemals gehörte der Gebäudetrakt zum Jan-Joest-Gymnasium, das nun in die Räume der aufgelösten Hauptschule rücken und so Platz für die Grundschule machen kann. „Die Hülle ist geblieben, das Innere aber runderneuert“, sagte die Bürgermeisterin. Sie sei stolz auf das Schulzentrum, das in einzigartiger Weise Grundschule, Realschule und Gymnasium an einem Ort versammle. Schulleiterin Sigrid Lenders freut sich nicht nur über den geräumigen Eingangsbereich, der gleichzeitig als Aula fungieren wird, sondern auch über moderne Akustikdecken, insgesamt zwölf interaktive Smartboards, eine Neugestaltung des Schulhofs und die Neukonfiguration der Kücheneinrichtung für den Offenen Ganztag (OGATA).