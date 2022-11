Beagletreff in Kalkar Hundefreunde planen nach Feuer ersten Weihnachtsmarkt für Vierbeiner

Kalkar-Kehrum · An Halloween brannte es auf der Hundewiese des Beaglefreilaufs in Kalkar. Trotz hohen Sachschadens will sich der Verein aber nicht zurückwerfen lassen. Am 27. November findet der erste Hunde-Weihnachtsmarkt statt.

25.11.2022, 05:45 Uhr

Der Schaden ist nicht zu übersehen: Aileen Ohletz vom Verein an den ausgebrannten Containern. RP-Foto: van Offern Foto: Markus van Offern (mvo)

Von Peter Nienhuys