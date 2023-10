Kaum noch genutzt Kalkar gibt Friedhofshallen auf

Schon seit Jahren sind die Kalkarer Friedhofshallen in einem baulich schlechten Zustand. In ihren Erhalt wurde lange nicht mehr investiert, wofür es auch einen Grund gibt: Man braucht sie kaum mehr. Seit der Großteil der Verstorbenen eingäschert wird, haben die Leichenhallen ihre Funktion verloren. Nur noch selten wird jemand dort aufgebahrt. Nachdem das besonders marode Gebäude in Niedermörmter bereits abgerissen wurde, soll die übrigen Hallen in den Dörfern bald das gleiche Schicksal ereilen.