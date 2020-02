Kirchenschatz : Heiliger Antonius in neuem Glanz

Kalkar Die Geschwister-Fritz-Stiftung leistet eine Anschubfinanzierung für die Restaurierung.

(pbm/acl). Es ist mehr als zwei Meter hoch und damit ein echter Blickfang in der St.-Antonius-Kirche in Hanselaer: Das Gemälde aus dem Jahr 1622, das die Versuchung des Heiligen Antonius zeigt, erstrahlt wieder in seinem ursprünglichen Glanz. Neben Spenden zweier Kalkarer Bruderschaften und der Hanselaerer war es vor allem die sogenannte Anschubfinanzierung der Geschwister-Fritz-Stiftung in Höhe von rund 2000 Euro, die eine Restaurierung des wertvollen Gemäldes möglich gemacht hat.