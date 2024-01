Seelsorge in der Kita „Gefühle sollen einen Raum haben“

In der Kita Deichspatzen in Kalkar-Grieth finden täglich unzählige Gespräche und Begegnungen statt. Dabei bleibt es nicht aus, dass auch negative oder bedrückende Gefühle durchlebt werden. Um mit solchen Fällen professionell und unterstützend umzugehen, sind Kita-Leiterin Andrea Michels und Mitarbeiterin Jessica Heisterkamp nun besonders geschult. Sie haben Kurse des Bistums Münster zur seelsorgerischen Begleitung für Kindertagesstätten belegt und sich in der Seelsorge weitergebildet. Ihr Ziel: immer präsent und gute Zuhörerinnen sein.