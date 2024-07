2,4 Millionen Euro Überschuss Kalkar führt 2025 die Bettensteuer ein

Bürgermeisterin Britta Schulz hatte zu Beginn der Sitzung noch einmal betont, dass die „Tourismus- und Kulturförderabgabe“ eine örtliche Aufwands- und Verbrauchssteuer mit dem Zweck sei, Geld zu generieren, das in den Tourismus investiert werden kann. Anschaffungen oder infrastrukturelle Verbesserungen, die man sich sonst nicht leisten könne, würden damit möglich. „Mit den prognostizierten Einnahmen und einem abgestimmten Maßnahmenkatalog kann eine zukunftsfähige Positionierung in den Bereichen Tourismus und Freizeit, Stadtmarketing und Stadtkultur gewährleistet werden“, heißt es in der Beschlussvorlage. Zur Erinnerung: Kalkar hat die meisten Übernachtungen aller Kommunen im Kreis, was vor allem mit dem Hotelkomplex des Wunderlandes, aber auch mit dem großen Campingplatz Wisseler See zusammenhängt. 164.000 Übernachtungen gab es im Jahr 2023, Steuererträge von um die 200.000 Euro sind also jährlich zu erwarten.