Ein echter Lebensretter Warum ein Freundeskreis Appeldorn einen Defibrillator spendiert

Defibrillatoren gehören an öffentlich zugängliche und stark frequentierte Orte. Jeder sollte wissen, wo ein solches Gerät zu finden ist. In Appeldorn wurde deshalb auf dem Schulhof der Grundschule nahe an den Sportanlagen ein solcher Apparat aufgehängt. Ein Freundeskreis, der sich für die Anschaffung eingesetzt hat, wurde jetzt in die Anwendung eingewiesen. Aber es sollte auch spontan gelingen. So spontan, wie jemand in der Nähe vielleicht mal umfällt und Hilfe braucht.