Sommer in der Stadt : Wenige Vereine feierten den Sommer

Der deutsch-kolumbianische Freundeskreis, vertreten von Anne Werres und Beate Busch, war einer von zwei Vereinen, die sich am Wochenende auf dem Kalkarer Marktplatz präsentierten. Foto: Markus van Offern (mvo)

Kalkar Nur der deutsch-kolumbianische Freundeskreis und der Weltladen stellten sich am Samstag auf dem Kalkarer Markt vor. Der Werbering verweist auf organisatorische Hürden. In der nächsten Woche soll es dann voller werden.

Von fehlenden Besuchern lässt sich Beate Busch nicht so schnell die Laune verhageln. Am Samstag stellte die Präsidentin des deutsch-kolumbianischen Freundeskreises die Arbeit ihres Vereins auf dem Markt in Kalkar vor – und nutzte die Bühne. Interessierten berichtete sie an ihrem Stand mit leuchtenden Augen von dem südamerikanischen Land, in dem auch ihre Kinder geboren worden sind. Dazu trug sie Kleidung in den Landesfarben gelb, blau und rot. „Kolumbien hat einige Probleme, Korruption und Drogen. Aber es ist auch das schönste Land, das ich je gesehen habe. Dort leben ganz viele herzensgute Menschen“, sagt Beate Busch.

Der Einladung zum „Tag der Vereine“, der im Rahmen der großangelegten Aktion „Sommer in der Stadt“ stattfand, waren neben den Kulturfreunden nur die Protagonistinnen des Weltladens in der Kalkarer Monrestraße gefolgt. „Ich hatte schon darauf gehofft, dass hier heute mehr los sein würde. Es ist ein wenig enttäuschend, dass nur zwei Vereine da sind“, sagt Beate Busch. Die Kritik kann auch Steffen Bettray nachvollziehen, der im Namen des Kalkarer Werberings für die Ausrichtung verantwortlich zeichnete – und den Kontakt zu den Vereinen hergestellt hatte. „In Corona-Zeiten sind manche Dinge eben etwas anders. Wir hätten es uns auch anders gewünscht. Aber jeder Impuls, der einen Schritt zurück in Richtung Normalität signalisiert, tut gut“, sagt Steffen Bettray.

Am kommenden Sonntag soll es dann bunter zugehen auf der Strandfläche. Die Geschäfte sind verkaufsoffen. Parallel dazu werden sich der Feuerwehr-Löschzug Mitte, der Bürgerschützenverein und die Malteser im Ortskern vorstellen. Auch Bogensportler sind am Mittag mit von der Partie. „Vor einigen Monaten war überhaupt nicht klar, ob es hier nun Sand, Palmen und Sonnenstimmung geben würde. Corona hat für große Unsicherheit gesorgt. Das Programm musste dann mit der heißen Nadel gestrickt werden“, sagt Steffen Bettray. Für einigen Besucherverkehr sorgten am Samstag immerhin die Hochzeitsgesellschaften vor dem Kalkarer Rathaus, die allerdings wenig Interesse an den Ständen hatten.

Doch auch Beate Busch und ihre Kolleginnen konnten dem sonnigen Vormittag durchaus etwas abgewinnen. „Wir wollen aufzeigen, wie wir uns für die deutsch-kolumbianische Verbindung engagieren und welche Früchte der interkulturelle Austausch trägt. Die Leute sind interessiert“, sagt Busch, die selbst wegen der Pandemie schon länger nicht mehr in Südamerika war. Den Infostand nutzte die Präsidentin der Niederlassung Rheinland-Ruhr, um Spenden für die Sanierung eines Schulgebäudes in Kolumbien zu sammeln. Der Verein hat seinen Sitz immer dort, wo die Präsidentin wohnt – aktuell demnach in der Nicolaistadt.