Volksfest Kalkar feiert Schützenfest mit neuem Königspaar

Das Schützenfest geht weiter am Samstag, den 31. August um 16.30 Uhr mit dem Antreten aller Schützen in Uniform am Schießkeller in der Jan-Joest-Straße in Kalkar. Nach der Abholung des neuen Königspaares zieht der Festzug mit Königskutsche und Schützen durch die Stadt, und wird gegen 18 Uhr am Marktplatz in Altkalkar seinen Höhepunkt finden. Hier wird, zusammen mit dem BSV Altkalkar 1951, die Proklamation der Prinzen und der Könige durchgeführt. Den Abschluss bildet die große gemeinsame Parade beider Vereine.