Publikumsmagnet Ritterfest So begrüßte Kalkar beim Stadtfest den Frühling

Vom Marktplatz war es nicht weit bis zur Wiese im Schwanenhorst. Dort konnten die Besucher eine Zeitreise ins Mittelalter machen. Zehn verschiedene Lager, schon am Freitag aufgegschlagen und meist bestehend aus Vereinen oder Freundeskreisen, zeigten, wie man lebte, kochte und arbeitete vor 500 Jahren. Stefan Rase, Sina Michaelis und Sabine Weiß aus dem Ruhgebiet saßen gemütlich an einem Holztisch, es gab Getränke aus Krügen, über offenem Feuer hing der Topf mit Suppe. „Mittelalter ist unser Hobby, wir treffen auf den Märkten immer wieder die gleichen Leute, die auch Mittelalter-Fans sind“, sagte Sina Michaelis. Das Besucherinteresse war groß, zumal kein Eintritt genommen wurde, auch nicht für die Ritterkämpfe. Viel Mittelalterliches, Kleidung aus schwerem Leinen, Ledertaschen und ritterliches Zubehör gab es zu kaufen. Be den Rittervorführungen, die traditionell dazu gehören, gibt es „Tjost“: „Das ist das Lanzenstechen zu Pferd, Geschicklichkeit und Schwertkampf“, erklärte Guido Beyer, der seit sieben Jahren die Ritterspiele in Kalkar organisiert. Wie er betont, ist das Kalkarer Mittelalter-Event ohne Eintritt ein beliebtes Angebot für Familien mit Kindern. Dies sei, so Beyer, möglich durch die Unterstützung durch den Kinderschutzbund, lokale Unternemen und durch die Stadt Kalkar.