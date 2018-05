Kalkar : Kalkar feiert die Mütter

Sie organisieren das Fest nicht nur (aber vor allem) für Frauen: Katharina Schacky, Petra Switalla, Anita Kipper und Magdalena Hagemann (v.l.). Foto: Anja Settnik

Kalkar Am 13. Mai sollen die Frauen aus Kalkar und Umgebung im Herzen des Kreises einen schönen Tag verbringen. An Männer und Kinder ist auch gedacht, versprechen die Veranstalter.

Sozusagen in eigener Sache waren diese Frauen mal ganz in rosa und pink unterwegs: Die Vorstellung des Muttertagsmarkts in Kalkar ließen sich die Damen nicht aus den Händen nehmen. Ob Werbering-Vorstandsmitglied oder "nur" Geschäftsfrau - es waren die weiblichen Mitglieder der Händlervereinigung, die das Programm zum 13. Mai präsentierten. "Alles Liebe zum Muttertag" steht an diesem Tag wohl auf mancher Grußkarte, und bestimmt kommt ein bunter Blumenstrauß mit diesen Worten ganz gut an. Noch mehr Freude könnte allerdings ein ganzer "geschenkter" Tag machen, vielleicht sogar mit der Familie gemeinsam. Muss aber nicht - auch mit Schwester, Tochter, Freundin lässt sich der Muttertag wunderbar verbringen.

Denn "Kalkar aktiv" hat sich für das Datum eine Menge einfallen lassen. Da das Fest "Kalkar in Blüte" ohne geöffnete Läden auskommen musste, wurde der verkaufsoffene Sonntag jetzt auf den 13. Mai gelegt. Alle Geschäfte der Innenstadt beteiligen sich und bereiten diverse Aktionen vor. Auf dem Marktplatz wird es einen Trödelmarkt geben, rund um die Kirche einen Büchermarkt, und an jeder Ecke erklingt Musik, gibt es Leckereien und Getränke oder Mitmachangebote. Die Läden dürfen ab 12 Uhr öffnen, ab 11 Uhr ist jedoch schon einiges zu tun.

Katharina Schacky empfiehlt Frauen, die am Sonntag durch die Stadt flanieren, die Erlebnisinsel, auf der Männer und Kinder "abgegeben" werden können. "Auf der Monrestraße können Kinder mit der Caritas und gemeinsam mit Flüchtlingsfrauen auf die letzte Minute Muttertagsgeschenke basteln", erzählt sie. Markt, Kesselstraße, Monre- und Altalkarer Straße werden mit (rosaroten) Ballons und bestimmt auch mit vielen Blumen geschmückt sei.

Anita Kipper freut sich darüber, dass sich keine Firma ausgeschlossen hat und dass es gelingen sollte, den Frauen einen tollen Tag zu bereiten, auch ohne dass sie viel Geld ausgeben müssen. Mit Gegrilltem oder Pöfferkes kann man sich auf den Rasenteppich setzen, natürlich auch am Tisch ein komplettes Menü genießen oder sich ein professionelles Fotoshooting gönnen. Einrichtungs-Profis geben Deko-Tipps, das Museum ist geöffnet, und Künstlerin Christel Verhalen lädt in ihr Atelier ein.

Dass alle Geschäftsleute mitmachen, macht bei diesem und anderen Anlässen den gesamten Werbering durchaus stolz. Der Vorsitzende von Kalkar aktiv, Han Groot Obbink, hatte kürzlich sein Vorstands-Team und einige Geschäftsleute zusammengerufen, die darüber berichteten, warum das Sponsoring in Kalkar so gut funktioniert. "Gemeinsam können wir viel mehr erreichen, und die Unterstützung durch Geschäftsleute, Stadt und Stadtentwicklungsgesellschaft führt dazu, dass wir wirklich professionelle Feste veranstalten können", sagt Groot Obbink. Zu zeigen, dass Kalkar ein attraktiver Wohnort mit vielen Möglichkeiten ist, führe auch dazu, dass nur wenige Leute weg-, hingegen viele hinzu zögen. Was wiederum auch für Unternehmen, die gute Mitarbeiter suchen, ganz wichtig ist.

"Klinkenputzen ist nicht einfach, aber es ist nötig, wenn man Erfolg haben will", sagt der Wunderland-Chef. Volksbank und Sparkasse unterstützen die Aktionen des Werberings immer wieder gerne, und die Arbeitgeber in der City wie auch in den Ortsteilen wissen, was sie an Kalkar haben. "Gerade eine Kleinstadt wie unsere braucht den Schulterschluss aller Akteure", stellt Harald Münzner, der "Öffentlichkeitsarbeiter" der Stadt, mit.

