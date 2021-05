Kostenpflichtiger Inhalt: Gastronomie in Kalkar : Auf der Karte steht jetzt auch der Test

Familie Meier vor Ihrem Restaurant in Kalkar. Dort gibt es jetzt Coronatest und Essen to-go.

Kalkar Eigentlich möchten sie anspruchsvolle Gerichte kochen und ihre Gäste verwöhnen. Weil sie das Restaurant nicht öffnen dürfen, bieten die Meiers in Kalkar jetzt Coronatests an. In der Hoffnung, dass sie bald wenigstens draußen die Tische decken dürfen.