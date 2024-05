Unfall in Kalkar-Kehrum Fahrer bleibt mit Mobilkran in Baumspitze hängen

Auf der Uedemer Straße (L 174) in Kalkar-Kehrum ist es am Dienstag (7. Mai 2024) gegen 9.40 Uhr zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein 66 Jahre alter Mann aus Mülheim an der Ruhr fuhr einen schweren Mobilkran vom Hersteller Liebherr über die L 174 zwischen der Neulouisendorfer Straße und dem Bruchweg, als ihm ein Lkw entgegenkam.