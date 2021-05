Zuletzt am Niederrhein stationiert : Ex-Generalleutnant Wundrak will die AfD bundesweit führen

Ex-Generalleutnant Wundrak will die AfD bundesweit führen

Zuletzt am Niederrhein stationiert

Kreis Kleve Der pensionierte Generalleutnant Joachim Wundrak (65) und die Bundestagsabgeordnete Joana Cotar (48) wollen die AfD als Spitzenteam in den Bundestagswahlkampf führen. Den Menschen im Kreis Kleve dürfte Wundrak noch ein Begriff sein.

(lukra/dpa) Sechs Jahre lang war er Kommandeur des Zentrums Luftoperationen, Commander des Combined Air Operations Centre in Uedem und Chef des Joint Air Power Competence Centre. Zur Verabschiedung gab es einen Großen Zapfenstreich auf dem Marktplatz in Kalkar.

„Mir ist an einer Lösung gelegen, die die AfD in ihrer Breite abbildet, mit der sich die Basis der AfD und unsere Wähler identifizieren können“, teilte Cotar am Dienstag mit. Da Parteichef Tino Chrupalla ihr Angebot, ein Team zu bilden, nicht angenommen habe, und bisher auch kein anderes Team ins Rennen gegangen sei, das diesem Anspruch gerecht werde, hätten sie und Wundrak beschlossen, sich gemeinsam zu bewerben.