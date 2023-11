Treffen in Kalkar Erwachsene Messdiener vom Niederrhein feiern gemeinsam Gottesdienst

In seiner Predigt ging Pastor van Doornick auf einige der bekannten Holzschnitzereien in der Nicolai-Kirche ein und verglich die Darstellungen mit dem Amt der Messdiener. „An der Szene der Fußwaschung wird deutlich, dass Jesus uns dazu einlädt, anderen Menschen von Grund auf zu dienen. Der Dienst, den sie tun, ist ein zurückhaltender, aber ein wichtiger. Sie repräsentieren die Pfarrei am Altar in den Stunden der Freude, zum Beispiel bei Hochzeiten, ebenso wie bei Beerdigungen in den Stunden der Trauer.“ Sie alle seien „lebendige Bausteine der Kirche“.