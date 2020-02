Kalkar : Neues Fahrzeug für die Kalkarer Tafel

Kalkar Der nagelneue Fiat Ducato mit Kühleinrichtung und Innenisolation wurde jetzt auf dem Kalkarer Marktplatz der Öffentlichkeit vorgestellt und durch Pastor Alois van Doornick und Pfarrer Thomas Hagen feierlich gesegnet.

Neben den angesparten Rücklagen und der Lidl-Spende sei ein großer Anteil der Finanzierung auch durch Einzelspenden vieler anderer Förderer abgedeckt. Wilhelm Wolters, Geschäftsführer der Firma Wolters Nutzfahrzeuge, erklärte, für die Tafel habe sein Haus Sonderkonditionen eingeräumt sowohl beim Kauf als auch bei der künftigen Wartung. Zur feierlichen Einsegnung vor dem Rathaus war auch Kalkars Bürgermeisterin Britta Schulz gekommen. „Eine solche Anschaffung ist zukunftsweisend“, sagte sie. Zum einen erkenne man daran, dass die Arbeit der Tafel immer noch erforderlich sei, denn auch in Kalkar gebe es Armut. Zum anderen sei es in hohem Maße anerkennenswert, dass es so viele ehrenamtliche Helfer gibt, die sich für andere einsetzen und auch weiterhin dazu bereit sind. Etwa 55 Mitarbeiter der Tafel teilen sich die Arbeit. Dazu gehört der Lebensmitteltransport und die Ausgabe der Waren an die Bedürftigen im Ladenlokal am Altkalkarer Markt. Zu der Feierstunde waren auch die ehrenamtlichen Mitarbeiter gekommen. Im Anschluss gab es für sie als Dank für die geleistete Arbeit ein Abendessen und gemütliches Beisammensein im Ratskeller.