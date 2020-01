Verabschiedung Kalkarer Rendant : Johannes Intveen nicht mehr Rendant der Hellendornstiftung

Zu seiner Verabschiedung als Rendant der Hellendornstiftung legte Johannes Intveen aus Kellen seine neunzehnte Jahresrechnung vor und wurde mit viel Dank und einer kleinen Feierstunde in Kalkar verabschiedet.

Die heutige Hellendornstiftung versorgt nicht mehr freitags nach den Messen in Wissel oder samstags nach den Ämtern in Griethausen mit Brot die „Armen jenseits des fünfzigsten Lebensjahres“, wie im 18. Jahrhundert für die Stiftung festgeschrieben. In der langen Rendantenzeit von Johannes Intveen wurde die Satzung nicht zum ersten Mal an heutige Zeiten und an die sozialen Aufgaben der Pfarrgemeinden angepasst. Heute sind die Pfarrer von Kalkar und Kellen als Rechtsnachfolger sowie je zwei sachkundige Kirchenvorstandsvertreter mit der jährlichen Rechnungslegung des versierten Rendanten befasst. Mancher Notlage kann so begegnet, mancher jungen Familie ein Zuschuss gewährt oder der Einzelfallhilfe kurzfristig gedient werden. Der Stiftungsvorstand blickte mit Johannes Intveen auf seine professionelle Arbeit zurück. Gern erinnert dieser sich an die vielen Pastöre aus der Zeit seit 2001 in Griethausen und Kellen sowie Wissel und Kalkar und weiß manche Story zu erzählen.