Jubiläum für die Kneipe Das „Marktstübchen“ in Kalkar hat viele gute Freunde

Es ist ein wenig ungerecht: Wer an die Gastronomie am Kalkarer Markt denkt, meint Meier’s, den Ratskeller, die Pizzeria „Gianni’s“ und seit einigen Jahren das „Glüxxklee“. Im Sommer kommt natürlich noch das Eiscafé Venezia dazu. Aber dass auf der anderen Seite im Einmündungsbereich der Monrestraße das „Marktstübchen“ in fast genauso prominenter Lage angesiedelt ist, das wird dabei oft vergessen. Die Kalkarer selbst sind sich der guten Adresse von Ulla und Michael Hübbers natürlich bewusst: Mal schnell auf ein Bier und eine Kleinigkeit essen – man will ja nicht immer gleich ins feine Restaurant. Seit inzwischen elf Jahren behauptet sich das Wirtepaar am Markt. Zum krummen Geburtstag gratulierten kürzlich Bürgermeisterin Britta Schulz und Wirtschaftsförderer Bruno Ketteler.