Erster Spatenstich erfolgt Das ist das neue Baugebiet mit 250 Wohnungen für Altkalkar

Die Lage kann man sehen, wie man möchte: mitten drin oder schön ländlich im Grünen. Irgendwie stimmt beides, denn in Altkalkar gibt es recht städtisch geprägte Bereiche und solche, in denen der nächste Nachbar hinter dem Kornfeld oder weit weg am Waldrand wohnt. Diese Situation wird sich in den kommenden Jahren ändern. Weil Altkalkar das hat, was anderen Ortsteilen fehlt, nämlich Infrastruktur, ist gewünscht, dass neue Baugebiete schwerpunktmäßig dort erschlossen werden. Eines heißt „Erlenstraße / Großer Damm“ und zieht schon jetzt das Interesse vieler Bauwilliger auf sich.