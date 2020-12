Rundgang vor der Eröffnung : Das Impfzentrum ist einsatzbereit

Nach dem Wartebereich werden die Besucher in eine der sechs Impfstraßen (A bis F) geleitet. Von hier aus geht es in eine der zwölf Impfkabinen. Foto: Markus van Offern (Markus van Offern)/Markus van Offern (mvo)

Kreis Kleve Sobald der Impfstoff verfügbar ist, kann es losgehen. Wir haben uns auf einen ersten Rundgang durch das Impfzentrum des Kreises Kleve in Kalkar begeben.

Das Impfzentrum im Kreis Kleve ist wie versprochen einsatzbereit. Das konnte Landrätin Silke Gorißen nun der Landesregierung vermelden. Innerhalb einer Woche hat sich die Hansehalle Grieth am Wunderland Kalkar auf einer Fläche von 2700 Quadratmetern in das Impfzentrum verwandelt. „Wir sind im Plan“, sagte Gorißen beim vor-Ort-Termin am Mittwoch. Allein für den reinen Impfbereich auf 720 Quadratmetern wurde ein neuer Boden verlegt, 900 Meter Kabel sind gezogen worden, 300 Hinweisschilder wurden aufgebaut, wie Bernd Dicks von der conx Veranstaltungs GmbH aufzählte. An der Halle hat man auch die Außenschlösser austauschen lassen, sagte Jürgen Baetzen, Leiter des Fachbereichs Rettungsdienst und Bevölkerungsschutz. Der Kreis Kleve hat jetzt Hausrecht. Reinkommen soll nur, wer auch reinkommen darf.

Schon banale Dinge wie Liegen und Kugelschreiber zu organisieren, sei nicht leicht gewesen, wie Bernd Dicks beim Rundgang erklärte. „Weil ganz Deutschland gerade Liegen und Kugelschreiber bestellt“, sagte er. Trotzdem hat alles geklappt. „Ich bin sehr stolz darauf, was das Team hier auf die Beine gestellt hat“, sagte Gorißen.

Info Nur ein Impfzentrum pro Kreis wird finanziert Standort Kalkar Die Landrätin machte noch einmal deutlich, dass es keine Alternative zum Standort Kalkar gegeben habe. Auch ein zweites Impfzentrum, etwa im Südkreis, sei nicht möglich gewesen. Das Land NRW finanziert nur jeweils ein Impfzentrum pro Kreis. Bürger des Kreises Kleve können sich zunächst nur im Impfzentrum in Kalkar impfen lassen. Selbst wer näher an einem anderen Zentrum wohnt, etwa dem des Kreises Wesel, muss nach Kalkar.

Der Besuch im Impfzentrum beginnt schon vor der Fahrt nach Kalkar. Um einen Termin zu erhalten, meldet man sich bei der bundesweiten Hotline 116117, wie Johannes Martin von der Kassenärztlichen Vereinigung erklärte. Jetzt schon anzurufen, um sich einen Platz zu reservieren, bringe allerdings nichts. „Wir können erst Termine vergeben, wenn der Impfstoff zugelassen und vor allem auch im Kreis Kleve verteilt wird“, sagte Martin. Und auch dann ist nicht sofort jeder dran: Es gibt eine klare Priorisierung (siehe Bericht auf Seite B1). Wer nicht zu den dringendsten Gruppen gehört, wird sich zunächst in Geduld üben müssen.

Wer aber einen Impftermin am Telefon erhält, bekommt Unterlagen nach Hause geschickt. Darunter befinden sich Aufklärungsbögen, aber auch Angaben zur eigenen Person, die man bereits zu Hause ausfüllen kann und dann mit nach Kalkar bringt. Auch so sollen Wartezeiten vor Ort minimiert werden. Insgesamt solle man etwa einen Stunde für den Besuch einplanen, wie es vom Kreis heißt. Wer einen fest zugesagten Termin hat, die Unterlagen aber in der Aufregung auf dem Küchentisch liegen lässt, wird auch nicht abgewiesen. Dafür gibt es noch Formulare vor Ort. Ganz wichtig ist aber: Wer keinen Termin hat, der muss gar nicht erst versuchen, sich im Zentrum impfen zu lassen. Und: Bürger des Kreises Kleve können sich auch zunächst nur im Kreis Kleve impfen lassen – selbst wenn sie zum Beispiel näher am Impfzentrum des Kreises Wesel leben.

Der Weg zum Impfzentrum ist ab dem Eingang des Wunderlands Kalkar großflächig ausgeschildert. Das Auto stellt man auf einem der 250 vorhandenen Parkplätze ab, von hier geht es in einem kurzen Fußmarsch zum Eingang. Wer nicht mehr so gut zu Fuß ist, für den stellt der Kreis Kleve ab dem Parkplatz einen Shuttle-Bus zur Verfügung, der direkt vor den Eingang fährt. Wie Menschen zum Wunderland Kalkar kommen, die nicht die Möglichkeit haben, mit dem Auto anzureisen, daran arbeite der Kreis derzeit noch mit Hochdruck, sagt Silke Gorißen. Man prüfe verschiedene Modelle und werde die Bürger sofort informieren, sobald diese spruchreif seien.

Die einfachste Möglichkeit scheint so oder so aber das Auto zu sein. Wer sich also von einem Freund oder Familienmitglied fahren lassen kann, sollte dies tun. Die Begleiter müssen dann auch nicht im Auto sitzen bleiben. Anders als in Impfzentren anderer Kreise darf im Kreis Kleve ein Begleiter pro Person mit hinein. „Wir haben ausreichenden Platz zur Verfügung, also wollten wir das möglich machen“, sagt Jürgen Baetzen.

Im Eingangsbereich trifft man dann zunächst auf den Sicherheitsdienst, der überprüft, ob man Krankheitssymptome oder eine erhöhte Temperatur hat. Danach geht es an einen Check-in-Schalter, der sich ziemlich genau so darstellt, wie man das auch von Flughäfen kennt. Statt eines Bordausweises gibt es hier aber einen Laufzettel auf einem Klemmbrett und einen frischen Mundschutz. Vom Check-in führt der Weg in einen weitläufigen Wartebereich mit Teppichboden, Stühlen, Toiletten und einem großen Bildschirm, auf dem ein Aufklärungsvideo läuft. Wird man aufgerufen, geht es von hier aus dann in eine der sechs sogenannten Impfstraßen. Das sind aus Messewänden gebaute Wege, die zu einer der insgesamt zwölf Impfkabinen führen. Dabei handelt es sich um die Räume, in denen tatsächlich geimpft wird. Zwei weiße Stühle für den Impfling und die Begleitung finden hier Platz, ein Tisch, gegenüber sitzt der Arzt, während der letzten Einweisungen noch durch eine Plastikglasscheibe von den Besuchern getrennt. Die Impfung kann dann entweder direkt im Sitzen oder auf eine der Liegen durchgeführt werden. Drei Kabinen sind besonders geräumig, um zum Beispiel Rollstuhlfahrern mehr Platz zu bieten. Überhaupt ist das gesamte Gelände barrierefrei – und auch darauf hat man geachtet: Von den Toiletten abgesehen muss man im gesamten Impfzentrum keine Türklinke anfassen. Das Infektionsrisiko soll so eben so gering wie möglich gehalten werden.