Jubiläumsfeier steht bevor Wie aus einer Ruine wieder die stolze Burg Boetzelaer wurde

Es gab Zeiten, da schauderte es Kalkars Bürgermeisterin Britta Schulz, wenn der Name Burg Boetzelaer fiel. Die Stadt hatte viele unangenehme Gespräche mit der Bezirksregierung zu führen, in denen es um das Konzept für die öffentliche Nutzung der historischen Anlage ging. Denn nur, wenn die im Einklang mit den Vorstellungen des Fördermittelgebers stand, war die Finanzierung gesichert. Andernfalls hätte man sich an die Stadt als Bürgen halten können. Und Kalkar hat bekanntlich wenig Geld. Inzwischen aber trägt das Konzept, die Burg Boetzelaer hat viele Freunde, und mit dem privaten Eigentümer Maximilian Freiherr von Wendt arbeitet man gedeihlich zusammen. Entsprechend steht nichts einer schönen Feier im Weg: Am 1. September 2024 wird das „20. Öffnungsjubiläum“ gefeiert. Denn so lange ist es her, dass der teilweise Wiederaufbau abgeschlossen wurde.