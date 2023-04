Kalkar Kalkar braucht ein Flüchtlingsheim

(nik) Die Situation ist in Kalkar keine andere als in den meisten anderen Kommunen: Es gibt zu wenig Wohnungen für Flüchtlinge. Auch in Xanten ist das so, deshalb hatte der Rat Ende 2022 beschlossen, eine neue Unterkunft zu bauen. Die kostet rund vier Millionen Euro, doch eine günstigere Möglichkeit wurde nicht gefunden. Daran orientiert sich nun die Stadt Kalkar und teilte in der jüngsten Ratssitzung mit, dass man sich „diesem Thema so langsam annähern“ müsse, wie Fachbereichsleiter Andreas Stechling sagte. Bürgermeisterin Britta Schulz kündigte an, die Verwaltung werde der Politik „demnächst einen Vorschlag vorlegen“. Denn bei allem Werben darum, der Stadt Wohnraum zur Verfügung zu stellen, damit diese dort Flüchtlinge unterbringen kann: Es reicht nicht. Und die Pflicht, die Menschen aufzunehmen, besteht – nicht nur moralisch.