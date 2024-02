Ministerin will mehr Dialog In Kalkar wird über die Zukunft der Landwirtschaft diskutiert

Zwei zentrale Zukunftsthemen wurden in Podiumsdiskussionen aufgearbeitet, die Ludger Kazmierczak vom WDR moderierte. Zunächst ging es um „KI in der Landwirtschaft“, was gar nicht so abgedreht ist, wie es klingt. „Fütterungs- und Melkroboter haben wir schließlich seit 30 Jahren“, sagte Katharina Dahlhoff vom Versuchszentrum Haus Düsse. Die Digitalisierung in der Landwirtschaft fordere die Berufskollegen stark, wenn es um Berichtspflichten gehe, aber sie biete auch viele Chancen. Das bestätigten auch Professor Ronny Hartanto von der Hochschule Rhein-Waal und die Agrarökonomin Iris Schröter. Die Ausbildung müsse stark auf zeitgemäße Software und Apps abzielen. Die Möglichkeiten der Digitalisierung zu nutzen werde mehr helfen als der Protest auf der Straße. Silke Gorissen stellte fest, dass die deutsche Landwirtschaft viele Wettbewerbsnachteile hinzunehmen habe und von der Politik Ent- statt Belastung benötige. Mit Blick auf den Agrardiesel, dessen Subventionierung bis 2026 schrittweise abgeschafft werden soll, versprach sie, den Bund nicht aus der Pflicht zu lassen: „Wir ringen weiter!“ Die Ministerin weiß, dass viele Bauern Solar- und Windkraftanlagen oder auch Biogasanlagen betreiben. Das sei für den Klimaschutz gut, es sei aber auch richtig, wenn die Gesetzgebung wertvolle Flächen schone. Landwirtin Eva Böhling aus Bedburg-Hau, Kreislandwirt Wilhelm Hellmanns, Bernhard Krüsken, Hans Stöcker für Milchwirtschaft und Rinderhaltung und Vertreter der Kreditinstitute nahmen die Stichworte für eine weitere Debatte auf.