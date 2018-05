Kalkar : Kalkar-Bild zurück in der Heimat

Kalkar Monika Sachse hatte im Internet recherchiert und war sich wegen der Turmspitze zuerst nicht sicher. Aber ihr Großvater hatte ja in den Jahren von 1947 bis 1957 in Kalkar Mathematik und Kunst unterrichtet. Und es gibt auch Kalkarer, die sich an den agilen Gymnasiallehrer Alfred Effenberger erinnern.

Jetzt brachte die Enkelin das Bild zurück in die Nicolai-Stadt, das etwa um 1950 herum von der Grabenstraße aus entworfen wurde. Das mit Öl- und Wasserfarben gemalte Bild zeigt hohe Kenntnisse im Mischen der Farben und einen Blick für Architektur.

Das herbstliche Bild in den heimeligen Tönen will nicht nur eine fotographische Momentaufnahme sein und verrät den Kunstkenner. Der aus Arnsdorf/Böhmen stammende Alfred Effenberger (geboren im Jahr 1910) hat 1928-1932 in Prag Kunst und Mathematik studiert, im Fach Kunst bei Prof. M. Svabinski und Prof. Hönich.



Nach weiteren Schultätigkeiten im Ruhrgebiet verstarb er in seinem gerade erst ausgewählten Ruhestandsort am 1.12.1979 in Müllheim-Britzingen. Der Verein der Freunde Kalkars wird das Bild in seine Bestände übernehmen und dankt der Familie sehr für die Überlassung des Werkes.

(RP)