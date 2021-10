Bauen in Kalkar : Geteilte Meinung zu Plänen für Altkalkar

aufgeräumtes Grundstück mit Blick auf die Begegnungsstätte Altkalkar Foto: Anja Settnik

Kalkar Aus dem früheren Problemgebiet Birkenallee soll ein gutes Wohnumfeld werden. Die Architekten Ader & Kleemann haben eine abwechslungsreiche Bebauung geplant, die vorrangig Mehrfamilienhäuser, aber auch kleinere Einheiten umfasst. Statt Staffelgeschossen gibt es oben große Terrassen.

Von Anja Settnik

Es ist schon drei Jahre her, dass die Bebauung der Freiflächen an der Birkenallee in Altkalkar in den Gremien vorgestellt wurde. Es handelt sich dabei um ein städtebaulich wichtiges Projekt, denn dieser Teil Altkalkars war lange Zeit durchaus ein Problem-Gebiet. Durch Abriss und Neubebauung am Rand des Arreals ist vor Jahren eine Umgestaltung eingeleitet worden, die jetzt in großem Maße eine Fortsetzung erfährt. Die Baustraße wurde bereits angelegt. Bei einem Bieterverfahren hatte sich das örtliche Architekturbüro Ader+Kleemann gemeinsam mit Janssen Grundbesitz aus Goch durchgesetzt. Beide Unternehmen werden Eigentümer von jeweils der Hälfte der Bebauung sein. Die Planung stellte Jochen Ader jetzt im Bauausschuss vor.

Eigentlich war der Großteil des Entwurfs bekannt; was Bebauungsstruktur, Freiflächen und die Maße der baulichen Nutzung, also die Vollgeschosse und Gebäudehöhe angeht, gibt es im Vergleich zur Ursprungsplanung keine Änderung. Wohl aber, was die Optik der künftigen Siedlung angeht, denn die Fassaden und die oberen Stockwerke werden durchaus anders aussehen. Was mit der Novellierung der Landesbauordnung zu tun hat, die ein „Staffelgeschoss“ nicht mehr kennt. Jahrelang hatten Bauherren diese Architekturform gerne genutzt, um bei verlangter Zweigeschossigkeit dennoch eine dritte Etage unterzubringen: Die Obergeschosse mussten von allen Seiten aus ein Stück zurückweichen, um die Gebäude weniger massiv erscheinen zu lassen. Inzwischen sind „Nicht-Vollgeschosse“ zulässig, was bedeutet, dass die oberen Wohnungen nicht allseitig zurückspringen müssen und drei Viertel des darunterliegenden Geschosses umfassen dürfen. Beim Staffelgeschoss waren es zwei Drittel, was also weniger zusätzlichen Wohnraum ermöglichte.

An den reinen Quadratmetern, betonte Gunnar Ader, hätten die Architekten im Fall Altkalkar allerdings nichts geändert. Stattdessen habe man großzügige Terrassen eingeplant, die den Häusern einen besonderen Charakter geben. Sie sorgen, finden die Architekten, „für interessante Baukörper“ und für ein deutlich aufgelockertes Bild der einzelnen Komplexe – eine Einschätzung, die nicht alle Kommunalpolitiker teilen. Insbesondere Johannes Kösters vom Forum war nicht begeistert. „Zumindest von vorne sieht es aus wie ganz normal dreigeschossig“, befand er. „Es ist damit doch eine ziemlich massive Bebauung, die wir so nicht wollten.“ Verschiedene Draufsichten und Perspektiven zeigten der Mehrheit der Ausschussmitglieder aber doch, dass die zahlreichen weiträumigen Terrassen den Gebäuden eine besondere Leichtigkeit geben.

Und im Hintergrund gibt es eben auch höhere, sogar viergeschossige Häuser. Deren Anzahl soll nicht ausgeweitet werden, eine gewisse Vermittlung zwischen den „Hochhäusern“ und den kleinstädtischen Einfamilienhaus-Strukturen soll aber sein. Was auch dadurch gut zu machen ist, dass das Baugebiet in zwei Lose aufgeteilt war, die nun jeweils einen eigenen Charakter haben werden. In dem einen sind es nur größere Komplexe, in demjenigen, der weiter entfernt vom Altbestand liegt, kommen auch Doppel- und Reihenhäuser und sogar ein freistehendes Einfamilienhaus vor.