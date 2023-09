Aufregung in Kalkar Nachbarn wollen kein neues Flüchtlingsheim in der Nachbarschaft

Noch ist nichts beschlossen, aber die Aufregung in der Nachbarschaft ist bereits groß. Kalkar sucht ein geeignetes Gelände, um eine Gemeinschaftseinrichtung für Geflüchtete und Asylsuchende bauen zu können. Eines der Grundstücke, das in Frage kommt, ist offenbar eine Wiese, die unmittelbar an die Wohnbebauung Theodor-Franken-Straße angrenzt. Nach dem Tod der früheren Eigentümerin haben die Erben die Hälfte verkauft, die andere Hälfte ist noch verfügbar. Und dort, heißt es von Nachbarn, könnte die Stadt eine Unterkunft für 75 Personen bauen.