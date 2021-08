Autogrammstunde : Alt-Star Heino trifft im Wunderland auf Cos-Player

Heino verteilt bei der Messe am 4. September Autogramme. Foto: dpa/Horst Ossinger

KALKAR Der 82-Jährige kommt am 4. September zur Messe „Tiny Tales Con 2021 TikTok Convention“ im Wunderland Kalkar. Dort verteilt er Autogramme.

(RP) Schlager-Superstar Heino kommt am 4. September zur Messe „Tiny Tales Con 2021 TikTok Convention“ im Wunderland Kalkar . „Mindestens 98 Prozent aller Bundesbürger kennen ihn“, sagt zumindest die Presseabteilung des Wunderlands. Seine Markenzeichen seien „die schwarze Sonnenbrille , platinblondes Haar und die fabelhafte Bariton-Stimme“. Tatsächlich ist Heino seit mehr 60 Jahren im Geschäft und zählt mit mehr 50 Millionen verkauften Tonträgern zu den erfolgreichsten Interpreten im deutschsprachigen Raum. Sein musikalisches Repertoire umfasst laut Wunderland mehr als 1200 eingesungener Musiktitel.

„Heino hat sich im Laufe seiner langen und sehr erfolgreichen Karriere mehrmals neu erfunden und den Anschluss in eine neue Ära stets geschafft und begeistert damit seit Jahrzehnten mehrere Generationen. Das zeugt von der Wandlungsfähigkeit und Professionalität des Künstlers. Mit über 80 Jahren ist Heino topfit, versprüht nach wie vor Energie und Elan und brennt für die Bühne und sein Publikum“, so das Wunderland.

Nun können die Fans Heino nach seiner äußerst Abschiedstournee noch einmal live erleben – am Samstag, 4. September, ab 12 Uhr auf der Tik Tok Convention „Tiny Tales Con“ (TTC) im Wunderland Kalkar. Die TTC selbst findet am Samstag, 4. September, und Sonntag, 5. September, von jeweils 10 bis 18 Uhr statt. Die Gäste dürfen sich darauf freuen, Heino bei einem“ Meet & Greet“ und einer Autogrammstunde kennenzulernen. „Es gibt keinen Gesangsauftritt“, betont das Wunderland. Dafür habe jeder Besucher die Chance, ein Autogramm zu bekommen. „Es wird geraten rechtzeitig vor Ort zu sein. Eine Garantie ihn persönlich zu treffen gibt es Nur mit einem „Full-VIP-Ticket“, so das Wunderland. Kurzinfos zur Tiny Tales Con: www.Cos-Con.eu, Instagram: cos_conttc TikTok: TinyTalesCon, Samstag, 4., und Sonntag, 5. September, jeweils von 10 Uhr bis 18 Uhr Wunderland Kalkar (Messehalle).