Wilfried Porwol kann es nicht lassen Aktivist besprüht Kriegerdenkmal in Kalkar – trotz Verurteilung

Um 23.08 Uhr am Sonntagabend ging seine E-Mail in unserer Redaktion ein: Wilfried Porwol teilt mit, dass er mal wieder das Kriegerdenkmal in Kalkar umgestaltet hat. Dunkle Farbe hat er aufgetragen, auf das Denkmal und die Bodenplatten davor. Eine schwarze Silhouette ist zu sehen, die ein Gewehr auf eine andere Silhouette mit einer weiteren, kleinen Silhouette im Arm richtet. Man ahnt es – und Wilfried Porwol liefert die Gewissheit in seiner E-Mail gleich mit: Die farbliche Ergänzung des Kalkarer Denkmals bildet eine Kriegsszene ab. Das Foto, aufgenommen nahe Ivangorod, soll einen deutschen Soldaten zeigen, der mit seinem Gewehr von hinten auf eine Mutter mit Kind im Arm schießt.