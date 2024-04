Forderung der Politik Ärger über Hundekot – kommen in Kalkar Bußgelder?

Johannes Kösters als Fraktionsvorsitzender hat einen Brief an Bürgermeisterin Britta Schulz geschrieben, in dem er darum bittet, eine ordnungsbehördliche Verfügung zu erstellen, um das Problem besser regeln zu können. So könnten festgesetzte Bußgelder bei Zuwiderhandlung gegen den Umweltschutz (in diesem Fall unterlassene Entsorgung von Hundekot) im öffentlichen Raum der Stadt Kalkar erhoben werden. Kösters schreibt: