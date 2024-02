Schwerer Unfall in Kalkar 25-jähriger Autofahrer gerät in Gegenverkehr und kollidiert mit Lkw

Kalkar-Kehrum · Ein 25-jähriger Autofahrer aus Uedem ist in Kalkar in den Gegenverkehr geraten und mit einem Lkw kollidiert. Der Mann wurde schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. So schätzt die Polizei den Sachschaden ein.

19.02.2024 , 14:56 Uhr

Der verletzte Pkw-Fahrer wurde in ein Krankenhaus gebracht. Foto: dpa/Monika Skolimowska

Wie die Kreispolizeibehörde Kleve mitteilt, ist es am Freitag (16. Februar 2024) gegen 16.25 Uhr zu einer Kollision zwischen einem Pkw und einem Lkw in Kalkar-Kehrum gekommen. Ein 25-jähriger Mann aus Uedem befuhr mit seinem Pkw den Zubringer von der Xantener Straße (B 57) in Fahrtrichtung B 67. Im Kurvenbereich kam das Fahrzeug aus bisher ungeklärter Ursache nach links in den Gegenverkehr und kollidierte dort mit einer entgegenkommenden Sattelzugmaschine mit Auflieger eines 62-jährigen Mannes aus Essen. Der 25-jährige Pkw-Fahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt und einem Krankenhaus zugeführt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein geschätzter Sachschaden im unteren fünfstelligen Bereich.

(RP)