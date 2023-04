Beim Überholen von Auto erfasst 24-jähriger Motorradfahrer stirbt bei Unfall in Kalkar

Erneut ist es im Kreis Kleve zu einem tödlichen Unfall gekommen. Am Karfreitag starb ein 24-jähriger Motorradfahrer in Kalkar, nachdem er gegen 22 Uhr von einem Auto erfasst wurde. Der Unfall hat sich laut Polizei wie folgt abgespielt: Ein 21-jähriger aus Kalkar war gegen 22 Uhr mit seinem Auto auf der Xantener Str. (B57) in Richtung Marienbaum unterwegs. Nachdem er die BFT-Tankstelle in Kehrum passiert hatte, wollte er demnach nach links auf einen Parkplatz abbiegen. Dabei übersah er aber den 24-jährigen Motorradfahrer aus Xanten, der die Straße in gleicher Richtung befuhr und gerade das Auto überholte.