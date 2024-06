Schwerer Unfall 19-Jährige fährt in Kalkar frontal gegen einen Baum

Am Mittwoch gegen 23.50 Uhr kam es in Kalkar-Appeldorn zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem eine 19-jährige Frau aus Irland lebensgefährlich verletzt wurde. Aus noch ungeklärter Ursache war die Frau mit ihrem weißen Vauxhall Combo in einer Rechtskurve der Reeser Straße nach links von der Fahrbahn abgekommen und frontal mit einem Baum kollidiert. Sie konnte das Fahrzeug noch selbstständig verlassen und wurde durch den Rettungsdienst zunächst einem Krankenhaus in der Region zugeführt, im weiteren Verlauf jedoch aufgrund ihrer dann festgestellten schweren Verletzungen in eine Spezialklinik in die Niederlande verbracht.