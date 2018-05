Kalkar: 15-Jähriger droht Schule auf Instagram

15-Jähriger droht, Schule in Kalkar in die Luft zu sprengen

Kalkar Auf Instagram hat ein Schüler gedroht, eine Schule in Kalkar in die „Luft zu jagen“. Bald darauf wurde er verhaftet.

Am Dienstag war eine anonyme Drohung in der App Instagram erschienen. Die Polizei informierte Schule und Schüler. Erste Maßnahmen wurden besprochen, falls die Drohung, wie angekündigt, am Freitag in die Tat umgesetzt würde.