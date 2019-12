Heimatkalender : „Stück gute Tradition“ in der 70. Ausgabe

Kleve Das Redaktionsteam des Klever Heimatkalenders freut sich mit Landrat Wolfgang Spreen darüber, dass wie immer vor Weihnachten der „Kalender für das Klever Land“ fertig und verfügbar ist. Breites Angebot für historisch Interessierte.

Pünktlich vor dem Fest ist auch in diesem Jahr wieder der Heimatkalender herausgekommen. Wer sich für die Geschichte des Niederrheins interessiert und Anteil nimmt an dem, was es hierzulande an Kulturellem wahrzunehmen gibt, freut sich bestimmt an dem aufwendig gearbeiteten Buch. Das ist zwar optisch ein wenig modernisiert worden, behält seinen Stil aber seit vielen jahren. Deshalb nimmt es sich auch prächtig im Bücherregal aus, wie Gochs früherer Stadtarchivar und langjähriger Schreiber für den Heimatkalender, Hans-Joachim Koepp, versichert. Er zum Beispiel besitze jeden der inzwischen 70 Bände.