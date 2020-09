Aus den Schulen : KAG-Schulpflegschaft: Warten auf schnelleres Internet

Kleve Die Schüler des Kellener Gymnasiums können die vorhandenen Tablets und Laptops nicht nutzen, weil sie damit nicht online gehen können.

Die Schulpflegschaft des Konrad-Adenauer-Gymnasiusms hat mit einem Brief an die Politik auf die Situation bei der Versorgung mit Internet an der Schule aufmerksam gemacht. „Die Tablets und Laptops sind bereits angekommen. Nun benötigen wir dringend auch die Möglichkeit, ins Internet zu gelangen“, heißt es in dem Schreiben, das bereits vor der Wahl an alle Bürgermeisterkandidaten verschickt wurde. Man freue sich über die Bereitschaft der Stadt Kleve, innerhalb kürzester Zeit Geld in die Hand zu nehmen. „Nach Aussagen unserer Schulleitung hinkt es jedoch noch, da eine stabile Internet-Verbindung über Kabel nicht möglich ist und nur ein Richtfunk-Mast dieses Problem beheben kann.“ Zu Beginn der Erkältungszeit dränge die Frage besonders. „Unsere Kinder bleiben seit diesem Schuljahr bei jedem Schnupfen für mindestens 24 Stunden zu Hause. Diesen gravierenden Schulausfall, für den es nicht einmal eines Corona-Ausbruches bedarf, können wir nur mit besserer Internetanbindung auffangen.“ Die Versäumnisse der Politik bei der Digitalisierung der Schulen werde man in Zukunft nicht mehr so hinnehmen. „Hier muss schnellstens etwas passieren.“