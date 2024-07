Schulbau in Kleve KAG-Neubau wird erst 2026 fertig

Der Weg zum Neubau des Klever Konrad-Adenauer-Gymnasiums war ein überaus langer. Schon seit Jahrzehnten wird die Bausubstanz am Standort Köstersweg für miserabel befunden. Anfang 2017 hatte der Rat dann das Projekt Neuerrichtung in die Wege geleitet, es folgten Machbarkeitsstudie, Programmstudie, mehrere Workshops, europaweite Ausschreibungen und vor allem: reichlich Gespräche mit Politik, Schulleitung, Schülervertretung, Kollegium, Eltern und Förderverein. Lange wurde gerungen, vor allem um die Standortfrage. Schlussendlich entschied man sich für den Standort an der Riswicker Straße entlang der Gleise, mitten im Bahnhofsumfeld.