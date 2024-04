Wichtig für Mieter Kabelgebühren ab Juli nicht mehr über Nebenkosten abgerechnet

Die Verbraucherschutzzentrale warnt vor Medienberatern, die an der Haustür mit der Abschaltung des Kabelanschlusses drohen. Niemand werde Mietern von heute auf morgen den Fernsehanschluss wegnehmen. Ihr Tipp: „Lassen Sie sich nicht überrumpeln und unterschreiben Sie nichts an der Haustür“. Mieter sollten niemanden unangekündigt in die Wohnung lassen, auch Überprüfungen des Anschlusses seien oft ein Vorwand für den Abschluss neuer Verträge.