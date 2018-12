Kleve : KAB-Spielschar mit einem neuem Theaterstück

kleve-materborn Die Saison beginnt im Februar mit einer Aufführung von „Des Kaisers neue Kleider“. Vorverkauf im Januar.

(RP) Das Kindertheater der KAB-Spielschar beginnt die Theatersaison 2019 im Februar mit dem Theaterstück „Des Kaisers neue Kleider“ von Tobias Kilian & Ronald Schober nach einem Märchen von Hans Christian Andersen erschienen in Vertriebsstelle und Verlag Deutscher Bühnenschriftsteller und Bühnenkomponisten in der Aula der Joseph-Beuys-Gesamtschule, Ackerstraße 80 in Kleve (ehemals Sekundarschule).

Zum Inhalt: Garnistan war einmal ein reiches und glückliches Kaiserreich. Die Menschen hatten Arbeit und genug zu essen. Sie lebten zufrieden und mochten ihren Kaiser: Adalbert den Soundsovielten. Er kümmerte sich um sie und dem Land ging es gut. Doch seit einigen Jahren kümmerte sich der Kaiser nur noch um eines: um sich selbst und seine Garderobe. Diese durfte nur auf feinsten Stoffen und edlen Materialen bestehen – und diese waren teuer. Ebenso mussten die Schneider bezahlt werden, die die Garderobe anfertigte. Daher zahlten die Menschen in Garnistan nun viele Steuern und wurden immer ärmer. Eines Tages kamen zwei Halunken in die Stadt, in der Hoffnung, Arbeit und gutes Essen zu finden. Da dies in Garnistan jedoch in diesen Zeiten schwierig war, kam ihnen ein ausgefuchster Plan in den Sinn: sie gaben sich als Schneider aus.