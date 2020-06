Fahrbahnsanierung : Erst Corona – jetzt Straßensperrung

Fabio Durante, Jan Wiegersma, Georg Beckmann, Matthias Raschke, Jürgen Hansen, Katrin Hansen (von links) sind verärgert über die Vollsperrung der K3 und über die Informationspolitik des Kreises Kleve. Im Hintergrund: Das Café im Gärtchen, das nur über Umwege erreicht werden kann. Foto: Markus van Offern (mvo)

Kleve Landwirte, Gastronomen und andere Unternehmer zwischen Düffelward und Keeken fühlen sich abgehängt. Weil die Kreisstraße 3 saniert und komplett gesperrt wird, kommen Besucher und Lieferverkehr nicht mehr durch.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Marc Cattelaens

Nach Wochen und Monaten, in denen sie durch die Corona-Krise wirtschaftliche Einbußen hatten, fühlen sich Unternehmer zwischen Düffeldward und Keeken nun durch eine in ihren Augen in dieser Form vermeidbare Maßnahme gebeutelt. Die Klever Straße (K 3) wird zwischen diesen beiden Ortschaften saniert. Für die Dauer von rund drei Monaten wird die Straße komplett, also in beiden Fahrtrichtungen, gesperrt. Die Unternehmer sind völlig ratlos, wie es für sie nun weitergehen sollen: Gastronomen befürchten einen drastischen Rückgang an Gästen, Landwirte wissen nicht, wie Milchlaster, Futterwagen und Co. ihre Höfe nunmehr erreichen sollen. Sie fordern, eine Spur offen zu halten und Ampeln aufzustellen.

Das ist eine Baumaßnahme, wie sie die Kreis Kleve Bauverwaltungs-GmbH (KKB) plant: Die Bauarbeiten für die Fahrbahnsanierung der K 3 starten hinter der Einmündung Stegstraße und gehen bis zur Nieler Straße. Dafür wird die Klever Straße voll gesperrt. Die Fahrbahn wird in mehreren Bauabschnitten erneuert. Eine großräumige Umleitung wird ausgeschildert: Aus Richtung Niederlande kommend verläuft diese Strecke über Nieler Straße, Millinger Straße, Nieler Straße, Wibbeltstraße, Erlendeich, Lindenstraße, Kranenburger Straße, Tiergartenstraße, Klever Ring, Landwehr und Keekener Straße.

Info Teilen Sie uns Ihr Anliegen mit Bürgermonitor Darunter beschreibt die Redaktion Defizite, deckt Missstände auf, erinnert Politik an Versprechen. Kontakt Einfach eine E-Mail mit dem Stichwort „Bürgermonitor“ an die Adresse kleve@rheinische-post.de schicken.

Landwirte, Gastronomen und andere Unternehmer, die in diesem Bereich wohnen, sind sauer, weil sie von der Baumaßnahme, die am Montag, 15. Juni begonnen hat, völlig überrascht wurden. „Wir haben aus der RP davon erfahren“, sagt Landwirt Jan Wiegersma. „Der Kreis Kleve hat es nicht für nötig gehalten, uns zu informieren und das, obwohl wir durch die Baumaßnahme weitgehend vom Publikumsverkehr abgeschnitten werden. Die meisten Kunden kommen mit dem Auto aus Richtung Kleve. Von denen nimmt doch niemand einen Umweg von rund zehn Kilometern über die vom Kreis geplante Umleitung in Kauf“, sagt Matthias Raschke, Betreiber des Café im Gärtchen in Keeken.

Fabio Durante vom Restaurant „La Fattoria“ im Haus Vossegatt in Keeken sieht seinen Betrieb ebenfalls massiv durch die Baumaßnahme beeinträchtigt. „Wir hatten durch die Corona-Pandemie Umsatzeinbußen von 50 Prozent. Und jetzt das. Durch die Vollsperrung droht uns das ganze Sommergeschäft wegzubrechen“, sagt Durante. Die Milchviehbauern Jan Wiegersma und Georg Beckmann wissen kaum, wie sie ihre Betriebe nun weiterführen sollen. „Wir sind darauf angewiesen, dass uns Milchlaster und Futterwagen erreichen können. Andere hiesige Landwirte können ihre Maisernte nicht einfahren, wenn die Erntefahrzeuge nicht durchkommen. Hinzu kommt, dass die kleineren umliegenden Straßen für die Verlegung eines Stromkabels ebenfalls gesperrt sind“, sagt Wiegersma.

Die KKB weist Fehler von sich. Sie hält es für ausreichend, dass sie eine Pressemitteilung herausgegeben hat, wie sie auf Anfrage schreibt. Die Anwohner hätten sich außerdem auf der Internetseite der KKB informieren können. Milchtankfahrzeugfahrer und Futtermittellieferanten könnten sich „mit der bauausführenden Firma und unter Berücksichtigung der Bautätigkeiten“ abstimmen, um die Landwirte erreichen zu können, so die KKB. „Die Autofahrer können problemlos die Umleitungsstrecke fahren; dies bedeutet keinerlei zusätzliche Anstrengung“, heißt es weiter. Falls man die Baustelle einspurig einrichten würde, würde sie deutlich länger dauern. „Die Außengastronomie startet im April und endet im Oktober. In den wenigen, verbleibenden Wochen außerhalb der Schlechtwetterzeit ist eine solche Baumaßnahme nicht zu bewerkstelligen“, so die KKB. Eine Verkehrsfreigabe an den Wochenenden sei nicht möglich.