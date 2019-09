Kleve : JVA-Brand: Angeklagter schweigt

In der Zelle des Angeklagten brach ein Brand aus. Wahrscheinlich, so der Gutachter, wurde der Brand vorsätzlich entzündet. Foto: Stade, Klaus-Dieter (kds)/Stade,Klaus-Dieter (kds)

Kleve Ein Gefangener der JVA Kleve soll im November 2018 einen Brand in seiner Zelle gelegt haben. JVA-Beamte konnten den Mann retten. Vor dem Klever Landgericht muss sich der 28-Jährige seit Montag verantworten.

Mit einem großen Umschlag verdeckt der 28-jährige Angeklagte am Montag sein Gesicht, als er den Gerichtssaal in der Klever Schwanenburg betritt. Journalisten halten ihre Filmkameras auf den Mann. Erst als der Richter den Mann darauf hinweist, dass dieser nun nicht mehr gefilmt werde, legt der 28-Jährige den Umschlag weg und zeigt sein Gesicht. Regungen sind im Gesicht des Angeklagten kaum zu erkennen. Er sagt seinen Namen und sein Geburtsdatum. Der Staatsanwalt verliest die Anklageschrift: Schwere Brandstiftung ist der Vorwurf, darauf steht mindestens ein Jahr Freiheitsstrafe.

Der Angeklagte soll am 26. November 2018 ein Feuer in seiner Zelle in der JVA Kleve gelegt haben. Zwölf JVA-Beamte mussten infolge mit Verdacht auf eine Rauchvergiftung ins Krankenhaus, zudem sei ein Sachschaden von 5000 Euro entstanden, sagt der Staatsanwalt. Der Angeklagte äußert sich am Montag nicht zu den Vorwürfen. Seine Verteidigerin erklärt, dass weder zu den Anklagepunkten noch zur Person Angaben gemacht werden. Der Strafregisterauszug des gebürtigen Klevers wird verlesen: mehr als zehn Eintragungen aus mehr als zehn Jahren. Er ist früh straffällig geworden, musste mehrfach in den Jugendarrest, etwa wegen Diebstahls und schwerer räuberischer Erpressung. Fast im jährlichen Rhythmus folgen Eintragungen – zuletzt stahl er durch ein Bürofenster Wertgegenstände und Bargeld aus einer Tasche. Auch eine Drogenabhängigkeit wurde festgestellt.

Info Brände in der JVA Kleve Anklage Der 28-Jährige soll laut Anklage am 26. November 2018 ein Feuer in seiner Zelle entfacht haben. Vorausgegangen Zehn Wochen zuvor hatte es ebenfalls einen Brand im Klever Gefängnis gegeben: Asylbewerber Amad A. war in seiner Zelle lebensgefährlich verletzt worden und starb zwei Wochen später.

Fünf Justizvollzugsbeamte waren am Montag als Zeugen geladen. Sie entdeckten den Brand in Haftraum 208, führten Lösch- und Sicherheitsmaßnahmen durch – und retteten den Angeklagten aus seiner brennenden Zelle. Einige Überzeugungsarbeit habe es dazu gebraucht, erinnerte sich der Beamte, der die Zelle als Erster betrat. Riesig sei die Qualmentwicklung in der Zelle gewesen, so der Zeuge. Sehr schlecht sei die Sicht gewesen – einen umgekippten Schrank habe er gesehen, unter dem das Feuer loderte. „Den Angeklagten habe ich erst gar nicht gesehen, nur ein Räuspern vernommen“, so der Beamte.

„Wollen sie uns alle umbringen?“, habe er geschrien, so der JVA-Beamte. Als er dann den Insassen der Zelle entdeckte, habe er ihn am Arm gepackt, um ihn über den brennenden Schrank zum Zellenausgang zu führen. „Aber er riss sich los.“ Erst als er zusammen mit einem weiteren Beamten beide Arme des Mannes fixieren konnte, gelang das Geleit des Häftlings aus der brennenden Zelle, so der Zeuge. Weitere JVA-Beamte setzten Feuerlöscher ein und führten Sicherheitsmaßnahmen durch. Die Feuerwehr konnte den Brandherd aus Textilien und Pressholz schließlich ausschalten. Kopfschmerzen, Kreislauf- und Lungenprobleme seien Folgen des Brandes gewesen, berichteten die Justizvollzugsbeamten, eine Rauchvergiftung wurde aber glücklicherweise nicht bei allen Bediensteten festgestellt. Wahrscheinliche Ursache des Brandes laut Gutachter: vorsätzliche Entzündung.

Die Folgen des Rauches hätten sich angefühlt „wie ein Backstein, der auf der Lunge liegt“, sagte eine Beamtin, die vor dem Brand öfter mit dem Angeklagten zu tun hatte. Wie ein „kleines, bockiges Kind“ sei der manchmal gewesen, aber trotzdem nicht auffällig. „Ich mag ihn. Er ist einer der Jungs, die man als positiv erlebt“, so die 56-jährige Zeugin. „Ich höre nicht auf zu löschen, bis ich den Jungen da raus habe“, habe sie gedacht, als sie das Pulver aus dem Löscher in die Zelle schoss. „Es war drinnen pechschwarz. Eine einzige Wand aus Rauch und Feuer.“