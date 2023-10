Abstimmung im Internet Klever Schwanenburg ist nicht das schönste Gericht des Landes

Bei der Aktion hatten etwa 9000 Bürger über die sozialen Medien sowie über ein Umfragetool abgestimmt. Es konnten 41.500 Nutzer bei Instagram erreicht und fast 13.000 Videoaufrufe bei Youtube generiert werden. Zudem wählten mehr als 1000 Justiz-Mitarbeitende über das Intranet zwischen den sechs Finalisten aus, nämlich dem Oberlandesgericht Köln, dem Landgericht und Amtsgericht Kleve, dem Verwaltungsgericht Düsseldorf und den Amtsgerichten Ahaus, Höxter und Oberhausen. „Ein Gerichtsgebäude vermittelt die Offenheit der Justiz gegenüber allen Bürgerinnen und Bürgern, sei es in der Rechtsantragsstelle, bei der Beantragung eines Erbscheins oder bei der Versteigerung von Immobilien“, sagt Justizminister Benjamin Limbach (Grüne). „Das Amtsgericht in Ahaus vermittelt diese Offenheit mit seiner zentralen Lage zwischen Schloss und Fußgängerzone in ganz besonderer Weise.“ Die drei Gerichtsgebäude in Ahaus bilden die Vorburg zum Wasserschloss Ahaus, das im 18. Jahrhundert errichtet und nach Zerstörung im Jahr 1945 wieder aufgebaut wurde. Im Turm der drei Gerichtsgebäude befindet sich ein Glockenspiel, das mehrmals täglich erklingt, je nach Jahreszeit mit unterschiedlichen Melodien.