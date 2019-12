Polizeibericht : Junger Räuber schlägt 16-jährigen Gocher

Foto: dpa/Friso Gentsch

Kleve (RP) Ein unbekannter Räuber hat am Sonntag gegen 18.20 Uhr versucht, einem 16-jährigen Gocher an der van-den-Bergh-Straße seine Musikbox zu entreißen. Dann flüchtete er mit dem Fahrrad in Richtung einer Fastfoodkette.

