Junge Union im Kreis Kleve Fragwürdige Kassen – CDU erstattet Anzeige gegen Jungpolitiker

Der junge Mann hat mittlerweile alle fraglichen Beträge auf das Konto der JU zurücküberwiesen, wie Bergmann erklärt. Zudem sei er der Bitte nachgekommen, von allen Ämtern (darunter auch solche in lokalen CDU-Gremien) zurückzutreten. Doch noch immer fehlen Belege für Auszahlungen, so Günther Bergmann. „Das geht nicht, jede Ausgabe muss einem Beleg zugeordnet werden können“, so der Landtagsabgeordnete. Zudem habe die Junge Union mittlerweile einen Betrag in Höhe von 1900 Euro an den Kreis Kleve zurücküberwiesen. Diese Mittel waren für politische Bildungsarbeit zweckbestimmt.