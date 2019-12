Fußball : Julian Peters zerlegt SV Bedburg-Hau mit Viererpack

Die Sportvereinigung Bedburg-Hau (rechts) kam in Schottheide unter die Räder. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Kreis Kleve-Geldern Fußball-Kreisliga B Kleve-Geldern: Spitzenreiter TuS 07 Kranenburg trennt sich torlos leistungsgerecht bei SGE Bedburg-Hau III.

Nur ein Rumpfprogramm konnte wegen der widrigen Platzverhältnissen am 1. Adventssonntag durchgeführt werden. Die Partien BV DJK Kellen - SV Grieth, DJK Appeldorn - BV DJK Kellen II, Concordia Goch II - SuS Kalkar sowie Viktoria Goch II - Siegfried Materborn fielen aus. Das Spiel SV Rindern II - SG Keeken/Schanz wird für die SG gewertet, da die Rinderner nicht antraten.

SGE Bedburg-Hau III - TuS Kranenburg 0:0. Mit einem leistungsgerechten torlosen Remis endete das Spitzenspiel der SGE-Dritten mit dem Ligaprimus aus Kranenburg. Es war trotz des 0:0 eine unterhaltsame Partie, da beide Teams offensiv agierten, jedoch jeweils kaum Torchancen zuließen. In Hälfte eins hatte der TuS Pech mit einem Lattenkopfball ans SGE-Gehäuse. „Ich bin stolz auf meine Truppe, da sie gegen einen guten Gegner 90 Minuten eine konzentrierte Leistung bot“, sagte SGE-Coach Björn Mende. „Wir tun uns hier immer schwer, ich bin mit dem Punkt absolut einverstanden“, erklärte TuS-Urgestein Detlef Janssen, der den erkrankten Dragan Vasovic erneut vertrat.

SGE Bedburg-Hau II - Rheinwacht Erfgen 3:0 (1:0). Im Bedburg-Hauer Lokalderby behielt die SGE-Zweite von Stephan Tekaat verdient die Oberhand, obwohl Erfgens Torjäger Daniel Fuchs nach 20 Minuten das 0:1 erzielen muss, er aber am großartig haltenden SGE-Keeper Lasee scheiterte. Fast im Gegenzug netzte auf Vorlage von Niclas Gorißen Hendrik Peters zum 1:0 ein. Und Rheinwachts Kapitän Felix Peters erwies seiner Elf einen Bärendienst, als er sich mit gelb-roter Karte kurze Zeit später vom Platz meckerte. In Hälfte zwei war die SGE weiterhin dominant und Matthias Rausch (59.) sowie Kevin Pielenz (89.) erhöhten zum Heimsieg. „Ich kann meiner Elf keinen Vorwurf machen, sie hat alles gegeben, aber 70 Minuten in Unterzahl zu spielen ist sauschwer“, meinte Erfgens Coach Norman Lousée enttäuscht.