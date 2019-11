Fußball : Julian Medrow schießt Rindern in die nächste Runde

Kleve Fußball-Kreispokal, dritte Runde: SV Rindern - DJK Twisteden 3:2 (0:1). Die „Zebras“ drehen einen 0:2-Rückstand.

Dank einer Leistungssteigerung in der 2. Halbzeit setzte sich der Tabellenführer der Kreisliga A gegen den Bezirksligisten DJK Twisteden in der 3. Runde des Kreispokals mit 3:2 (0:1) durch. Die rund 100 Zuschauer, die am Mittwochabend trotz des nass-kalten-Wetters den Weg zur Platzanlage des SV Rindern an der Wasserburgallee gefunden hatten, sahen eine spannende und umkämpfte Pokalpartie mit zwei komplett unterschiedlichen Halbzeiten. Direkt nach Anpfiff des souverän agierenden Unparteiischen Helmut Jaspers hatten die Gäste ihre erste Möglichkeit, die Rinderns Keeper Andy Kaus jedoch zunichtemachte. In der Folge bestimmte der Gast gegen desolat agierende Rinderner das Geschehen nach Belieben. Einziges Manko der Mannschaft um Trainer Stefan Dösselmann war die katastrophale Chancenverwertung. Ein Hochkaräter nach dem anderen wurde vergeben, selbst ein umstrittener Strafstoß konnte durch Marc Brouwers nicht genutzt werden. In Minute 32. erwies Rinderns Pascal Sevenich seinem Team dann einen Bärendienst, als er nach einer Tätlichkeit zurecht die Rote Karte sah. Doch nur drei Minuten später sah Steffen Douteil auf Twistedener Seite Gelb-Rot und die Partie wurde mit zehn gegen zehn fortgesetzt. Zwar hatten nun auch die Gastgeber die ein oder andere Möglichkeit, doch der Führungstreffer der DJK durch Jan van de Meer in Minute 37. Ging in Ordnung.