Überraschende Personalie Julia Nepicks verlässt die IHK und den Kreis Kleve

Sie hatte die Stelle erst im März 2023 angetreten – im Alter von 30 Jahren und als erste Frau überhaupt. Seitdem machte sie durchaus auf sich und die IHK aufmerksam. Nepicks war vor Dienstantritt in Kleve bei der Niederrheinischen IHK als Referentin für Innovation und Digitales tätig. Die Duisburgerin wuchs am Niederrhein auf und studierte Politik- und Sozialwissenschaften in Münster, Enschede und Bochum. Nach ihrem Studium arbeitete sie in der regionalen Wirtschaftsförderung, bevor ihr Weg sie zur IHK führte. Nun verabschiedet sie sich wieder. Wohin es Nepicks führt, ist indes öffentlich noch nicht bekannt.